Das asas de Rihanna, às cuecas dos Twenty one Pilots, passando pelo Grammy 'partido' de Adele

Rihanna mostrou as suas 'asas' na passadeira vermelha, onde Lady Gaga posou com os Metallica e muitos outros artistas desfilaram extravagâncias. E no placo, os Twenty One Pilots receberam o Grammy para Melhor Performance Pop em grupo em cuecas, enquanto Adele partiu um dos seus prémios para o dividir com Beyoncé. [Fotos: Reuters e EPA]