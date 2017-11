David, Gabriel e Pedro 'reforçam' Seleção Nacional

No habitual passeio dos jogadores da Seleção Nacional em dia de jogos teve esta sexta-feira três 'reforços' especiais. Martim Capela, Gabriel Santos e Pedro Ladeira, três crianças do Concelho de Vouzela, um dos mais afetados pelos incêndios do passado mês de outubro, passaram a manhã com os craques portugueses, uma experiência que vai continuar mais logo no Estádio Municipal do Fontelo, onde irão, juntamente com mais 18 jovens, entrar com os jogadores no jogo Portugal-Arábia Saudita, com início marcado para as 20h45. [Fotos: FPF]