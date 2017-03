0

0



David Luiz troca as voltas a Simão... com um truque de cartas

Quando se cruzaram nos treinos do Benfica, possivelmente era Simão Sabrosa que fazia truques ao então jovem David Luiz; agora, reencontraram-se em Londres, para a entrevista de 'Os Amigos do Simão', e foi o central brasileiro a trocar as voltas ao antigo extremo... com um truque de cartas. Este é um excerto do que pode ver na terça-feira à noite, a partir das 23 horas, na Sport TV +.