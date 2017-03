81

0



David Silva estava com os 'bofes de fora' mas Guardiola nem quis saber

David Silva no jogo do Manchester City com o Sunderland (2-0): 106 toques na bola, 88 passes, 94 por cento dos quais acertados, três oportunidades criadas, uma assistência, 12.23 quilómetros percorridos (máximo nas duas equipas). Mas, ainda assim, poderia ter sido ainda melhor. E Pep Guardiola tratou de falar com o extenuado capitão dos citizens em pleno relvado, transmitindo-lhe correções. No que toca à busca pela perfeição, o treinador dos citizens não deixa para amanhã o que pode fazer hoje.