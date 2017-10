0

De Acuña a Vukcevic: os jogadores da Liga portuguesa que lutam por um lugar no Mundial'2018

Com a paragem dos campeonatos e o retorno das jornadas internacionais, várias são as seleções que vão tentar carimbar a passagem à fase final do Mundial'2018 por estes dias. De forma a antecipar essas mesmas jornadas, compilámos o nome dos jogadores que alinham na Liga NOS e que lutam por ter o passaporte carimbado para a Rússia no próximo ano