De aselhice em aselhice até à... aselhice final

Em duelo da Terceira Divisão espanhola, Conquense e Pedroñeras defrontaram-se no domingo, num duelo que a equipa da casa venceu por 2-0 e que contou com um dos maiores momentos de aselhice (tripla!) que verá neste ano. Ora veja bem o que este defesa dos forasteiros fez... Ainda assim, para bem da 'saúde' deste defensor claramente azarado, o jogador do Conquense falhou o penálti que teve ao seu dispor.