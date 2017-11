De Rossi questiona selecionador: «Eu é que vou entrar? Temos de vencer e não de empatar...»

A seleção italiana não conseguiu derrotar a Suécia na qualificação do Mundial'2018 e protagonizou a grande surpresa do playoff de acesso ao ficar fora da grande competição pela primeira vez em 60 anos. O enorme desapontamento de futebolistas e público domina as notícias, mas durante o jogo da segunda mão, em Milão, ficam também estas imagens, nas quais se vê o médio Daniele De Rossi a questionar a opção do selecionador Gian Piero Ventura de colocar em campo, apontando para Lorenzo Insigne para sublinhar que era necessário um avançado. "Mas que c******, eu é que vou entrar? Temos de vencer e não de empatar..." O veterano, que anunciou o encerramento da carreira internacional no final do jogo, explicou depois o incidente, pedindo desculpa.