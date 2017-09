0

Decisão de Jorge Sousa fez Guardiola... ir ao chão

No jogo entre Manchester City e Shakhtar, a contar para a 2.ª jornada do Grupo F, Guardiola reclamou penálti sobre Sterling aos 88'. O árbitro português Jorge Sousa mandou seguir e a reação do técnico catalão foi um dos momentos altos da partida.