0

0



Defesa do Reading recusou trocar camisola com... Rooney

George Evans, do Reading, protagonizou este sábado um momento algo inesperado após o duelo com o Manchester United, para a Taça de Inglaterra. É que, depois da derrota ante os red devils, o defesa parece ter recusado trocar camisola com Wayne Rooney, avançado adversário que nesse encontro fez história ao igualar Bobby Charlton como máximo goleador da história do United. Pouco importou a Evans, que tem na sua carreira uma longa passagem pelas camadas jovens do... Manchester City.