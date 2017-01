266

Defour marca golo de antologia na Taça de Inglaterra

Steven Defour, médio ex-FC Porto, que agora atua no Burnley, marcou este sábado o melhor golo dos 16 avos-de-final da Taça de Inglaterra. O internacional belga teve um momento de inspiração e não deixou ninguém roubar-lhe o momento de glória. O jogo terminou com a vitória da equipa do Burnley sobre o Bristol City por 2-0.