Demichelis recebeu ovação e não aguentou as lágrimas

Aos 36 anos, Martín Demichelis coloca um ponto final na carreira. O defesa argentino anunciou esta segunda-feira, em conferência de imprensa, que vai retirar-se do futebol no final da temporada... Foi uma despedida emocionada, com Demichelis a não aguentar as lágrimas.