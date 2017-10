0

Depay, provocar a seguir a um 'Panenka' é como meter açúcar num... doce

O problema de Memphis Depay nunca foi o talento, como se percebe por este jogo em que o holandês do Lyon fez um hat-trick no 5-0 ao Troyes. Quanto à atitude é que já não se pode dizer o mesmo. O extremo não vingou no Manchester United por questões à margem do futebol propriamente dito - José Mourinho sancionou a sua transferência para os franceses no verão de 2016 - e neste embate com o Troyes esse factor veio de novo à superfície. Depois de ter disputado a marcação de um penálti com Mariano Díaz, Depay converteu a falta 'à Panenka' mas como ainda não estava satisfeito, piscou o olho a Mamadou Samassa. O guarda-redes não gostou nada da ousadia do holandês...