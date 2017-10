29

Depois das declarações de Conceição... José Sá aparou a barba

Na antevisão ao FC Porto-P. Ferreira, Sérgio Conceição havia defendido José Sá com recurso ao humor. "O José Sá tem a barba um bocadinho maior do que deveria ter, porque um guarda-redes sem barba normalmente é perdoado pelo erro que faz", afirmou o treinador, em referência também a Svilar. Este sábado, no encontro com os pacenses, o guardião português subiu ao relvado não com a barba feita mas pelo menos aparada. Simples coincidência? [Frames: Sport TV; Fotos: MOVENOTICIAS]