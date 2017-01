0

4



Depois de Salvio/Jonas, a história 'repetiu-se'... com outra dupla

Aos 33' do V. Guimarães-Benfica, Nélson Semedo entrou na área pela direita e cruzou atrasado para Gonçalo Guedes abrir o marcador de primeira. Um lance, curiosamente, muito parecido com o do primeiro golo das águias aos minhotos na partida de sábado, quando Salvio serviu Jonas... só que desta vez a bola não foi à barra