Depois de um jogo para esquecer ainda custa mais ser substituído... não é Suárez?

O desempenho de Luis Suárez no jogo do Barcelona com o Málaga ficou muito furos abaixo que é habitual. O uruguaio foi substituído por Paco Alcácer e depois de passar pelo treinador Ernesto Valverde sem o cumprimentar, terá batido várias vezes com os pés no chão quando já se encontrava sentado no banco de suplentes, segundo o jornal 'Sport' - episódio que não se vê nestas imagens.