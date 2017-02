0

Depois do debate... Bruno de Carvalho andou a 'brincar' com as câmaras

Já depois do debate com Pedro Madeira Rodrigues, Bruno de Carvalho aventurou-se no comando de uma das câmaras do estúdio da Sporting TV e, a julgar pela reação de quem estava na sala... a experiência foi 'atribulada'. Um vídeo partilhado pelo canal leonino, nas Instagram Stories.