Já conhece o novo local de peregrinação na Luz?

Esta terça-feira, dia do 113.º aniversário do Benfica, foi inaugurado o monumento com a imagem do fundador do clube, Cosme Damião, situado na rotunda sul da Avenida Machado Santos - junto à garagem do Estádio da Luz. Na cerimónia estiveram Luís Filipe Vieira, Fernando Medina (Presidente da CM Lisboa), vários familiares de Cosme Damião e o autor da peça, Bugalho Ferros, sobrinho de Joaquim Ferreira Bugalho, o presidente que mandou construir o antigo Estádio da Luz. Um novo local de peregrinação na Luz, como Vieira fez questão de sublinhar, depois do próprio Estádio, do Museu e da Estátua de Eusébio. [Fotos: Pedro Simões e Lusa]