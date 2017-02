814

0



Depois dos assobios (e insultos)... Ronaldo foi o único a dar autógrafos aos adeptos

Alguns dias depois da situação vivida no encontro com a Real Sociedad, com assobios dos adeptos e alegados insultos por parte de Cristiano Ronaldo em resposta, o português acabou por ser figura esta quarta-feira, por ter sido o único jogador do plantel do Real Madrid a parar para aceder aos (muitos) pedidos de autógrafos.