Derbyshire vira jogo com hat trick em... cinco minutos

O avançado inglês Matt Derbyshire garantiu a vitória (3-2) do Omonia Nicósia na receção ao Ethnikos Achnas, no campeonato do Chipre, graças a um sensacional hat trick em apenas cinco minutos. O jogador de 30 anos, que chegou ao clube cipriota no passado verão após ter passado por clubes como Blackburn, Olympiacos ou Nottingham Forest, marcou aos 71', 74' e 75', operando a reviravolta no encontro, depois da sua equipa ter estado a perder por 2-0.