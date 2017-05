0

Derrota na final da Liga Europa não caiu mesmo nada bem aos adeptos do Ajax

A final da Liga Europa ditou a derrota do Ajax diante do Manchester United por 2-0 e os adeptos holandeses não reagiram da melhor maneira. No final do encontro partiram cadeiras do estádio e começaram a atirá-las para o relvado. Nem a tentativa dos jogadores para acalmar os ânimos resultou...