Descalço e sem camisola: é assim que o Imperador aproveita a vida

"Em 2017, Adriano está de volta. À noitada." É assim que o jornal brasileiro 'Extra' começa o seu artigo no qual apresenta imagens do antigo avançado, numa noite de diversão no Rio de Janeiro. Visivelmente fora de forma, o antigo jogador do Inter Milão, agora com 34 anos, parece colocar de parte o regresso aos relvados...