Descubra por que Ederson defendeu o penálti de Aubameyang a meio da baliza

Herói do Benfica na partida com o Borussia Dortmund, Ederson brilhou ao defender um penálti de Pierre-Emerick Aubameyang... no meio da baliza. A decisão do guardião brasileiro deveu-se ao estudo do comportamento do gabonês na marca de 11 metros: dos 13 penáltis que bateu ao serviço do emblema alemão, mais de metade (sete) foram para o centro da baliza. O último dos quais acontecera, seis dias antes, quando Aubameyang atirou para o meio (embora mais para cima), enganando assim o guardião do Hertha de Berlim no desempate na Taça da Alemanha.