131

0



Descubra quais são as principais marcas desportivas do futebol

As marcas que patrocinam as equipas de futebol têm um peso cada vez maior nas receitas dos clubes. As gigantes Adidas, Nike e Puma têm estabelecido contratos milionários com os colossos europeus. Portugal não é excepção e tanto o Benfica, FC Porto e Sporting têm visto as suas contas recheadas com contratos chorudos. Conheça nesta fotogaleria as 14 marcas mais representadas no futebol europeu.