0

0



Desta vez é Ronaldo quem está a pedir um autógrafo...

Cristiano Ronaldo junta-se à Liga Portuguesa contra o Cancro, como 'embaixador' no peditório que decorre entre 1 e 5 de novembro. No vídeo da campanha que foi lançada esta quarta-feira, o "melhor do mundo" não é Cristiano Ronaldo mas sim o João, um menino que há dois anos venceu o cancro... e desta vez é o craque do Real Madrid quem pede um autógrafo.