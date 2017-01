10

Deyverson e Godín envolvem-se em guerra de... cuspo

No jogo da 20.ª jornada da liga espanhola entre o Alavés e o Atlético Madrid, que acabou empatado 0-0, os protagonistas do encontro, pelos piores motivos, foram Godín, central dos colchoneros, e Deyverson, avançado ex-Benfica e Belenenses, que se envolveram numa troca de cuspo já no final da partida... Vem suspensão a caminho?