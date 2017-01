576

Deyverson (ex-Belenenses) consolou criança após acertar-lhe com a bola

Deyverson, jogador que representou o Belenenses e atualmente ao serviço do Alavés, acertou com a bola numa criança que estava na bancada, durante o aquecimento da partida com o Athletic Bilbao. O avançado não demorou a ir pedir desculpa ao jovem adepto.