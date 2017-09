4

Dez jogos oficiais, 10 bolas no ferro: os tiros demasiado 'certeiros' no Benfica

Os jogadores do Benfica já atiraram por 10 vezes a bola ao poste das balizas adversárias desde o início da presente época, um registo pouco comum, tendo em conta que a equipa disputou o mesmo número de jogos. Ou seja, o Benfica tem acertado, em média, uma bola no poste a cada jogo, embora tal registo se divida em apenas quatro partidas – três do campeonato e o da Champions.