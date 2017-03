0

Diego Chara atirou-se para a 'piscina' e... virou meme

Diego Chara, do Portland Timbers, atirou-se para a piscina numa tentativa de fazer com que Jeelle van Damme fosse expulso... O defesa dos LA Galaxy caiu na 'armadilha' por duas vezes em dois minutos e acabou por ser expulso antes do intervalo. Quem não perdeu a oportunidade de gozar com a situação e defender o seu jogador foi o LA Galaxy, que pegou num dos lances e tornou-o num meme, partilhando-o no Twitter.