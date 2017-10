0

Diego Costa leva preparador físico do At. Madrid ao desespero

Diego Costa está de regresso ao Atlético Madrid mas o tempo de paragem que teve por causa do conflito com Conte parece estar a afetar o seu ritmo. Em mais uma sessão de treino dos colchoneros, o preparador físico do clube, Óscar Ortega, chamou a atenção do jogador por diversas vezes. É muito sofrimento.