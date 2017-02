0

Diferenças entre Mourinho e Conte? Hazard respondeu... de forma interessante

O antigo futebolista Thierry Henry, agora no papel de anfitrião de um programa da estação de televisão britânica Sky, pediu a Eden Hazard para estabelecer uma comparação entre os seus dois últimos treinadores, José Mourinho e Antonio Conte.



"Trabalhamos mais os aspectos táticos com o Antonio Conte. Sabemos exatamente o que temos de fazer no relvado: onde tenho de ir e onde os outros têm de ir. Com Mourinho, ele colocava o sistema, mas não trabalhávamos muito. Sabíamos o que tinham de fazer porque jogamos futebol, mas era diferente em termos de automatismos", respondeu o extremo belga.