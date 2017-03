0

Diogo Jota entrou e 40 segundos depois já fazia estragos

Aos 71' do Arouca-FC Porto, o 0-3. Boa combinação do ataque portista com Brahimi a centrar de trivela para Diogo Jota faturar. O jovem tinha entrado 40 segundos antes e numa das primeiras vezes que tocou no esférico marcou!