Diretor-desportivo do Leipzig 'passou-se' e foi tirar satisfações com o árbitro

O Bayern Munique levou a melhor sobre o Leipzig em jogo da Taça (vitória por 5-4 após marcação de penáltis) e o jogo ficou marcado por uma situação insólita: Ralf Rangnick, diretor deportivo do Leipzig, saltou do banco para mostrar o ao árbitro imagens do seu telemóvel de uma entrada de Vidal e tudo se precipitou... [Vídeo Perform Group]