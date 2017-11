Disse o que não era suposto e caiu-lhe tudo em cima

Natacha Horana, bailarina do Faustão, foi 'bombardeada' nas redes sociais depois de uma entrevista ao UOL na qual assume ter sido mal interpretada. "Não tenho qualquer preconceito em relação a peso. Já tive uma fase gordinha e não me envergonho disso. Na entrevista eu disse que no Faustão NÃO existe padrão de beleza, nós é que nos preocupamos em ter uma qualidade de vida e bem estar para conseguirmos acompanhar o rotina de ensaios e gravações. Inclusive, quando entrei no programa, euestava bem acima do peso", justificou.