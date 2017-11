Distração fatal impede festejos da Atalanta mesmo ao cair do pano

Quando tudo parecia indicar que a Atalanta garantiria já hoje, a duas jornadas do fim da fase de grupos, o apuramento para os 16 avos de final da Liga Europa, uma distração da defesa italiana obrigou a adiar a festa, pois Zelaya não perdoou e deu o empate (1-1) ao Apollon no último minuto de descontos. Aos 90'+4, o avançado argentino concluiu de cabeça um excelente passe longo do português João Pedro e manteve vivo o sonho dos cipriotas ainda chegarem ao 2.º lugar - para já, a Atalanta e o Lyon somam oito pontos, mais cinco do que o Apollon, clube no qual também joga Bruno Vale.