Dizem que fez da última noite de Neymar em Londres uma loucura

Bárbara Palvis, modelo, atriz e empresária húngara, já realizou trabalhos para a Victoria's Secret

e é uma das embaixadores da L'Oreal desde 2012, sendo uma das modelos mais bem pagas segundo a revista Forbes. Segundo o 'The Sun', a jovem - que conta com mais de 6 milhões de seguidores no Instagram - passou a noite num luxuoso apartamento em Londres com... Neymar quando este esteve na cidade depois do incidente com Cavani.