Dizem que tem o melhor corpo fitness do mundo

A brasileira Juliete de Pieri, de 25 anos, venceu no último fim de semana a etapa mundial do Arnold Model Search, maior concurso de beleza fitness que tem como patrono Arnold Schwarzenegger. É por isso que dizem que tem o melhor corpo fitness do mundo [Fotos: Tony Bentivegra e Helio Galindo/MF Press Global]