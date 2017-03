0

0



Do braço de ferro com Palhinha às imitações: As respostas hilariantes de Gelson

Gelson Martins voltou a fazer das suas. Num vídeo publicado pelo Sporting no Facebook, o avançado leonino não foi de 'meias palavras' e não poupou os colegas de equipa na hora de responder às questões. As 'vítimas' foram maioritariamente Palhinha, Podence e Jefferson. Desafiamo-lo a não rir com as respostas hilariantes do prodígio de Alvalade...