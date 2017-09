724

Do jogo inédito ao abraço emotivo: são imagens para a história do ténis

No sábado, Rafael Nadal e Roger Federer, os tenistas com mais Grand Slams da história do ténis (16 e 19, respetivamente), jogaram juntos pela primeira vez, num encontro de pares da Laver Cup; este domingo, celebraram como 'se não houvesse amanhã' a conquista da prova pela Europa, selada pelo triunfo do suíço sobre Nick Kyrgios. O salto de Rafa para o colo do helvético é elucidativo. [Fotos: Reuters]