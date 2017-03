0

Do outro Mundo: Jan Oblak faz três defesas no espaço de poucos segundos

Diante do Bayer Leverkusen, o At. Madrid empatou a zero e segurou o apuramento para os quartos-de-final da Liga dos Campeões e bem que pode agradecer a Jan Oblak. Veja-se estas três defesas... assinadas em poucos segundos. (Fotos: SportTV)