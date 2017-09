0

Dois anos depois, eis a primeira entrevista de Martial... em inglês

Os adeptos do Manchester United estão em festa por causa destes 16 segundos. Não se trata de uns quaisquer 16 segundos, pois os red devils comemoram o que será a primeira entrevista de Anthony Martial em inglês. O avançado francês, que está no clube de Old Trafford desde 1 de setembro de 2015, foi considerado Homem do Jogo na partida da Taça da Liga frente ao Burton Albion na noite de quarta-feira e teve de ir à flash interview da Sky Sports, junto com Jesse Lingard.

"Hoje jogámos bem. Com o Jesse jogámos bem. Espero que a equipa ganhe outra vez no sábado. Foi um bom jogo, vamos continuar assim", disse Martial quando o jornalista lhe perguntou sobre o seu desempenho, no qual se destacam uma assistência e um golo no triunfo por 4-1.