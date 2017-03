407

Dois livres quase do mesmo sítio... dois golos para Iuri Medeiros

Iuri Medeiros, médio emprestado pelo Sporting ao Boavista, marcou dois golos ao Marítimo quase tirados a papel químico. Do mesmo local (embora em lados do campo diferentes), o jovem internacional sub-21 anotou dois livres diretos: o primeiro para o lado do guarda-redes e o outro fazendo a bola passar por cima da barreira.