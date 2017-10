0

Dolores Aveiro sem nervosismo nem dúvidas sobre o melhor do Mundo

A mãe de Cristiano Ronaldo não tinha qualquer dúvida que o filho seria mais uma vez distinguido pela FIFA como melhor do Mundo e isso mesmo afirmou no direto que a filha Kátia Aveiro fez, segunda-feira, da cerimónia The Best, em Londres.