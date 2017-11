Dolores com Alana Martina ao colo: «Que venham muitos mais»

Georgina Rodrigues divulgou este sábado uma fotografia dos bebés, Eva, Mateo e Alana Martina ao colo da avó e das tias. Dolores Aveiro também partilhou uma imagem no seu Instagram com a neta mais nova ao colo. "Ser avó é ser mãe duas vezes ...sou abençoada por poder vê-los crescer com saúde e felizes. Que venham muitos mais se assim Deus quiser. Amor e alegria tem de sobra", escreveu a mãe de Cristiano Ronaldo.