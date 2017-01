0

Donnarumma está feito um especialista a defender penáltis

Gianluigi Donnarumma tem apenas 17 anos, mas rapidamente conseguiu fazer valer o seu nome na Europa do futebol. Dono da baliza do AC Milan, o guardião tem uma estatística interessante no que aos penáltis diz respeito, pois em sete cobranças em jogo corrido defendeu quatro. Esta temporada, por exemplo, travou os três penáltis que teve pela frente. Um especialista!