Dortmund e FC Porto 'abafaram' Belenenses: «Alguém quer fazer perguntas sobre o jogo de amanhã?»

A conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Belenenses, na segunda-feira, na Luz, tornou-se quase que uma segunda análise à goleada sofrida pelo Benfica em Dortmund e onde se perspetivou já o clássico com o FC Porto dentro de duas jornadas. À sexta questão que lhe foi endereçada, Rui Vitória lembrou que o próximo adversário das águias é o Belenenses e que, por isso, pretendia falar sobre os azuis do Restelo.