Dos agradecimentos de Bruno de Carvalho às prendas de Patrício e Schelotto

No final do encontro em Moreira de Cónegos, que terminou com a vitória do Sporting, os jogadores do Sporting prestaram os seus agradecimentos aos adeptos que marcaram presença no Comendador Joaquim de Almeida Freitas. Bruno de Carvalho liderou as celebrações e Rui Patrício e Schelotto deram as suas camisolas. [Fotos: Simão Filho, Lusa e Movenoticias]