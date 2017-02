0

Douglas foi o amigo de Alex... e Jota agradeceu

Jota fez aos 85' o 0-2 no V.Guimarães-FC Porto. Douglas, o guarda-redes do V. Guimarães, acaba por ficar ligado ao segundo golo do FC Porto, quando, numa tentativa de reposição rápida, coloca a bola em Alex Telles, que vê bem a desmarcação de Diego Jota e assiste o extremo que, na cara de Douglas, lhe fez passar a bola por entre as pernas