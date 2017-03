563

Dragões não esconderam o desânimo após o empate

O final do jogo entre FC Porto e V. Setúbal, que ficou empatado (1-1), trouxe uma onda de desilusão para o Estádio do Dragão. Adeptos, jogadores e Nuno Espírito Santo não esconderam o desânimo após perderem a oportunidade de saltr para o primeiro lugar antes do clássico. [Frames: Sport TV]