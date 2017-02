0

Dragões recebidos em festa à chegada ao Bessa

A equipa do FC Porto já chegou ao Estádio do Bessa, onde esta noite vai defrontar o Boavista. À chegada, o autocarro dos azuis e brancos foi recebido em ambiente de festa, com vários carros a apitar e adeptos a entoar cânticos de apoio aos azuis e brancos [Imagens: FC Porto]