Ducati: casamento com Bosch é para durar

Desde a aparafusadora de impacto sem fio até à lanterna que ilumina as boxes, há vários anos que as equipas de MotoGP e Superbike da Ducati contam com as ferramentas elétricas profissionais da Bosch, sobretudo durante a paragem nas boxes que exige trabalhar em tempo recorde.